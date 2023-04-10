Имеющим инвалидность псковичам напомнили, как получить право на бесплатную парковку

Имеющие инвалидность жители Псковской области могут зарегистрировать в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) транспортное средство, чтобы пользоваться правом на бесплатную парковку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Социального фонда России.
С 1 января 2023 года от жителей Псковской области на внесение данных о транспорте в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) зарегистрировано 346 заявок. Соответствующая запись в реестр вносится онлайн через личный кабинет на сайте ФРИ либо на портале госуслуг и служит подтверждением права бесплатной парковки на специально выделенных местах. Сведения подаются на любую машину, перевозящую гражданина с инвалидностью, личную или принадлежащую близким и родственникам, а также на такси. Для оформления льготной парковки человек с инвалидностью либо его представитель могут также обратиться в ближайший МФЦ.
При необходимости можно изменить сведения о транспорте с помощью новой записи в реестре. Актуальными будут считаться последние данные, размещенные во ФРИ. Соответствующая информация имеет силу на территории всей страны. Если автомобиль внесен в базу данных, пользоваться выделенными парковочными местами можно в любом регионе России.