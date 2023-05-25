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Школьникам Псковского района напомнили о необходимости соблюдать ПДД во время каникул

Школьникам Псковского района напомнили о необходимости соблюдать Правила дорожного движении во время каникул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

В Стремуткинской средней общеобразовательной школе с учащимися 2-6 классов государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району лейтенант полиции Ульяна Клюева провела инструктаж о необходимости соблюдения правил дорожного движения в период летних каникул.

В ходе инструктажа детям напомнили о правилах перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, о правилах поведения при посадке в общественный транспорт, о необходимости использования ремней безопасности. Обсудили, где можно передвигаться на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах.