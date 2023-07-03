АвтоМир / Официально

Великолукских первоклассников посвятили в пешеходы

Праздник с участием сказочных героев из «Страны ПДД» организовали дорожные полицейские в одной из школ в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Праздник "Посвящение в пешеходы" для учащихся первых классов МБОУ "СОШ №2" прошел в игровой и познавательной форме с участием сказочных героев из "Страны ПДД". Ребята отгадывали загадки, решали ребусы, в игровой форме изучали дорожные знаки", - рассказали в пресс-службе.

Ребята получили практические знания по формированию навыков безопасного поведения, познакомились с правилами дорожного движения в качестве пассажиров, пешеходов и велосипедистов. А по окончании встречи детям вручили удостоверения пешехода и памятки о правилах дорожной безопасности.