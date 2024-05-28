ГИБДД вновь переименована в Госавтоинспекцию

ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.
«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. <..>. Милиция не знаю (будет ли), но Госавтоинспекция уже есть», - сказал он.
Черников добавил, что все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия, пишет ТАСС.
Государственная автомобильная инспекция, известная как ГАИ, была учреждена в 1936 году по решению Совнаркома СССР и вела надзор за безопасностью дорожного движения до 1998 года. После этого ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).