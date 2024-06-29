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Все о камерах фотовидеофиксации в Псковской области: миллион постановлений, штраф за поворот не из своей полосы и комплексы в автобусах

В Псковской области активно развивается система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На дорогах появляются новые виды камер, выявляется все больше случаев превышения скорости. Как устроен автоматизированный контроль за нарушителями, каких новшеств ждать водителям, что изменится с 1 сентября после введения в действие специального закона о дорожных видеокамерах Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель ЦАФАП Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров. Представляем вашему вниманию текст беседы в эфире программы «На пятой передаче» на ПЛН FM, а также часть беседы, не вошедшую в радиоинтервью.

- Юрий Анатольевич, в качестве вводной части. Камеры фотовидеофиксации Псковской области находятся в собственности «Псковавтодора», либо в аренде, а Госавтоинспекция - это своего рода администратор этих камер, который определяет места установки и выписывает штрафы, верно?

- Абсолютно верно. Центр создан в Псковской области в 2011 году. Основные задачи центра - на основании аналитики определять очаговые места аварийности, с помощью средств фотовидеофиксации вести профилактику нарушений правил дорожного движения. которые приводят к ДТП. Основная задача центра - это не вынесение постановлений, а снижение аварийности.

- Что можно сказать по количеству штрафов? Меняется ли статистика из года в год? Можно ли говорить про рост числа выявленных нарушений?

- Статистика, конечно, меняется. Когда я пришёл в центр в 2019 году, мы выносили 200 000 постановлений в год. В 2023 году сотрудники вынесли более 700 000 постановлений. Это связано не с ростом количества нарушений, а с кратным увеличением количества комплексов. Раньше их было 20, на сегодняшний день на дорогах Псковской области работает 160 комплексов фотофиксации.

- Какая из них доля стационарных, а какая доля мобильных комплексов?

- Если разложить всё по полочкам, на автодорогах Псковской области установлены 127 стационарных комплексов фотофиксации. Также существуют мобильные комплексы, они расположены внутри автомобиля, фиксируют правонарушения в движении. Таких комплексов в Псковской области 8. Еще 25 комплексов - это передвижки, в народе известны как «треноги». Все приборы задействуются в ежедневном режиме. Также есть два мобильных комплекса «Паркон» в Пскове и Великих Луках, они размещены внутри транспортного средства.

В прошлом году начал применяться мобильный комплекс «Кордон ПРО-М», который также размещен внутри служебного автомобиля ГБУ «Псковавтодор». Машина движется, для примера, допустим, от Пскова до Острова, с разрешённой скоростью движения и фиксирует нарушения скоростного режима как со встречного, так и с попутного потока.

В России такие комплексы применяются уже в течение нескольких лет. В прошлом году «Псковавтодор» также приобрел несколько таких приборов.

В ежесуточном режиме «Кордон Про-М» работает по одному из направлений дорог Псковской области. Основной упор на федеральную дорогу Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь. Также автомобиль с мобильным комплексом двигается от Пскова до Старого Изборска. Это федеральная дорога, с большим потоком, как жителей Псковской области, так и приезжающих в регион туристов. Дорога в хорошем состоянии, скорости довольно внушительные. В прошлом году на 20-м километре автодороги Псков – Изборск образовался очаг аварийности – это когда на одном километре дороги произошло три и более ДТП с пострадавшими одного вида. Как раз на 20-м километре зафиксировано три столкновения, довольно серьёзные аварии, при которых 1 человек погиб, 4 человека получили ранения.

- География применения мобильного комплекса на Р-23 от Заплюсья до Лобка?

- На сегодняшний момент «Псковавтодор» успешно работает по маршруту от Пскова до Острова в один из дней. В следующий из дней они работают от Пскова до границы с Ленинградской областью и третье направление – от Пскова до Старого Изборска. Но ничего не стоит на месте, всё меняется и развивается. Как только на приборе будут прописаны более дальние маршруты в южном направлении, естественно, комплекс будет работать и дальше.

Сейчас Госавтоинспекцию очень беспокоит участок автодороги Р-23 в Пушкиногорском районе, между Новгородкой и Опочкой. Вы, наверное, помните громкое ДТП, произошедшее в текущем году с автобусом, который вез детей, с большим количеством пострадавших. На 382-м километре в 2024 году было серьезнейшее ДТП, в котором 3 человека погибли. Это самый наболевший участок сейчас. В ближайшее время, как только сотрудники ГБУ закончат прописывать маршрут, там начнет работать мобильный комплекс, передвижка работает уже сейчас.

Прописывание на приборе маршрута – это довольно кропотливая работа. Надо выехать на место, по координатам напротив каждого дорожного знака прописать, что скоростной режим меняется, было, для примера, 90 км/час, стало 60 в населённым пункте. Всё по точкам прописывается. Как как только сотрудники «Псковавтодора» эту работу закончат, камера начнет работать на более дальнем маршруте южного направления.

- Если кто-то думал, что достаточно просто воткнуть знак ограничения скорости, включить камеру, разумеется, это не так. За каждой камерой стоит большая подготовительная работа, много различных аспектов.

- Однозначно. Дорожные знаки находятся в ведении собственника автодорог. Собственники устанавливают скоростной режим на автодороге, после этого дорожные знаки вносят в проекты организации дорожного движения, то есть закрепляют установку знака документально и на основании этого сотрудники ГБУ «Псковавтодор» двигаются по маршруту, по координатам чётко прописывают изменения скоростного режима. Для примера: автомобиль двигается в режиме 90 км/ч вне населённого пункта, проезжает знак 5.23 «Начало населённого пункта», например, Соловьи или Стремутку, тут же комплекс должен считать, что произошло изменение скоростного режима с 90 на 60. Всё прописывается по GPS координатам, это большая и кропотливая работа.

- Мы понимаем, что работа по установке камеры динамичная, зависит от ситуации на дорогах. А если взять ещё одну нашу загруженную трассу Псков – Гдов – Сланцы. Она достаточно густо, может быть, скажу грубо, утыкана камерами. Недавно было одно ДТП с двумя погибшими на 21-м километре. К примеру, будет ли это происшествие основанием для пересмотра мест установки камер?

- Нет, единственное происшествие дает почву задуматься о возможности работы на данном участке передвижного комплекса для профилактики. На сегодняшний момент принят 197-й федеральный закон 2023 года, который установил 9 чётких критериев установки комплексов - как передвижных, так и стационарных. Если участок дороги является очагом аварийности - три ДТП и более одного вида с пострадавшими на 1 км трассы или 200 метров в населенном пункте - это основание, чтобы установить либо передвижной комплекс (треногу), либо стационарный. Либо у нас есть термин «предочаг» - два ДТП одного вида с пострадавшими. Такой участок может при любом происшествии стать очагом аварийности. Это тоже повод для рассмотрения вопроса об установке комплекса. Критериев несколько - нахождение пешеходного перехода, перекрёсток, дорожные ремонтные работы. Гдовская дорога утыкана, как вы выразились, камерами фотофиксации, потому что имеет сложный рельеф с большими закруглениями и опасными поворотами. ДТП в зимний и летний период часто связаны со съездом с дороги, либо опрокидыванием, либо наездом на деревья. В основном на опасных поворотах эти комплексы и расположены.

- У нас в планах было побеседовать про новый закон, который, видимо, существенно изменит условия вашей работы. Есть представление, сколько камер придётся убрать или передислоцировать?

- Закон вступает в силу с 1 сентября текущего года, но работа по передислокации комплексов идёт уже сейчас, несмотря на то, что пока еще мы работаем по методическим рекомендациям. С начала 2024 года мы передислоцировали 11 стационарных комплексов на очаги аварийности и предочаговые участки с мест, где камеры уже выполнили свою роль по профилактике ДТП. Введение в силу 197-го закона в регионах, где комплексы установлены на основании аварийности, не значительно изменят количество комплексов, места же установки будут меняться в соответствии с аварийностью.

Я не могу сказать, что ежесуточно с 1 сентября станет гораздо меньше комплексов. Нет, естественно, мы точно так же будем анализировать аварийность, будем убирать видеокамеры оттуда, где на протяжении двух лет не происходит ДТП с пострадавшими, и передвигать в новые места, которые действительно нас беспокоят.

- Сколько муляжей камер установлено на дорогах? Это не секретные данные?

- Не секретные. На сегодняшний день в Псковской области установлены 26 активных муляжей. Они подключены к электричеству и дают «импульсы». Если у водителя в автомашине установлен антирадар, он сработает. Это не совсем муляж, обычный стационарный комплекс. Единственное отличие - он не подключен к общероссийской системе «Паутина», с этого комплекса не приходят сведения о передвижении транспортных средств и о нарушениях правил дорожного движения.

25 из 26 муляжей появились именно на федеральных автодорогах. Я думаю, многие видели, что их количество увеличилось на федеральной дороге А-212 Псков - Изборск, Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь. Горят светодиоды, камера абсолютно с такой же самой начинкой, как и стандартный комплекс, только он не подключен к информационной системе МВД. В любой момент на этом участке комплекс может перейти в статус активного. Надо будет только запитать его в нашу систему «Паутина», и он будет работать как стандартный активный комплекс фотофиксации.

- То есть, если кто-то вычислил, что это муляж, расслабляться не стоит. Все может измениться в любой момент.

- Расслабляться не стоит, это абсолютно такой же комплекс, который не запитан в нашу систему. При этом если аварийность не будет снижаться – на примере названного 20-го километра дороги Псков – Изборск, в любой момент мы можем поставить вопрос об активации данного комплекса.

- Давайте ещё раз вернёмся к мобильным комплексам. Есть так называемые «треноги» и «парконы». По географии этих комплексов: насколько я понимаю, «треноги» распределены между районами Псковской области. Есть ли какие-то районы, где нет этих комплексов или они во всех 24 районах?

- В Псковской области существует несколько филиалов ГБУ «Псковавтодор»: Псков, Плюсса, Струги Красные, Гдов, Бежаницы, Великие Луки и Опочка. Это не значит, что сотрудники ГБУ работают с камерами только там, где есть филиал. Все соседние районы мы тоже перекрываем. Как пример, сейчас наболевшие точки – 382-й км и 377-й км автодороги Р-23 в Пушкиногорском районе. Естественно, сотрудники ГБУ Опочецкого филиала выезжают и в соседний Пушкиногорский район, не оставляют без внимания и Пустошкинский район.

В народе бытует мнение, что с треногами работают частники, зарабатывая на этом деньги. Я не могу отвечать за все регионы, но в нашем с «треногами» работают сотрудники государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор». Сами треноги находятся в собственности ГБУ. Камеры-«треноги» принадлежат им, автомобили Lada Largus, на которых работают сотрудники - это тоже автомобили ГБУ «Псковавтодор».

- У них, как правило, ещё имеется символика организации.

- Да, это белые «Ларгусы» с жёлтой горизонтальной полосой и символикой ГБУ ПО «Псковавтодор».

- Видно, что это не частник.

- Не частник. Аббревиатура ГБУ подсказывает, что это сотрудники государственной структуры. Несмотря на символику, некоторые водители останавливаются и спрашивают, на каком основании вы здесь стоите. Сотрудники ГБУ «Псковавтодор» всегда имеют на руках план работы, утверждённый руководством областного управления Госавтоинспекции, в котором обозначено, на каком участке и какого числа должны работать передвижные комплексы.

- Несколько лет назад была такая практика, когда передвижные комплексы выставлялись только в рабочие дни. Допустим, едешь в Петербург в субботу, в Ленинградской области камеры стоят, а в Псковской - нет. Сейчас есть такое? Или режим работы 24/7 и в выходной можно камеры встретить?

- В прошлом году мы вышли с инициативой в адрес губернатора Псковской области о том, что основной трафик транзитного транспорта проходит в выходные дни. Жители Санкт-Петербурга родом из Псковской области на выходные возвращаются на родину, владельцы дач на территории Псковской области, люди, которые передвигаются транзитом на юг и с юга – жители Карелии, Ленинградской области, Мурманской области. Основной трафик приходится на выходные дни. Мы просили губернатора перевести сотрудников ГБУ с графика 5/2 на ежедневную работу. Губернатор и правительство Псковской области пошли навстречу. Сегодня сотрудники ГБУ работают ежедневно по графику 2/2, они меняют друг друга.

- Очень часто возникает обсуждение на тему ненаказуемого порога превышения скорости. Многие знают: вот стоит знак ограничения скорости 40 км/ч, значит, спокойно можно ехать 60 или 59 км/ч. На ваш взгляд, насколько сильно влияет на аварийность наличие нештрафуемого порога в 20 км/ч? На ваш взгляд, каким должен быть этот ненаказуемый порог? 20 километров, 10, 5, 1 км? Или вообще не нужен?

- 20 км/ч - это очень много, расслабляет водителей. Ежедневно рассматриваем жалобы на якобы неправильную фиксацию скорости. Возьмём знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости движения 40 км/ч». Он так и называется - ограничение максимальной скорости движения. Водители практически в 100% случаев говорят: ну ведь можно ехать 60. А на самом деле даже 41 – превышение предельно допустимой скорости. Некоторые считают, что нештрафуемый порог скорости 20 километров в час дает право двигаться со скоростью больше 40 км/час и жалуются на постановления со скоростью 62-63 км, аргументируя, что ехал же по спидометру, на котором стрелка показывала ровно 60 и превысил-то всего на 2-3 км, может, камера виновата? Получается, виновата не камера, а водитель, который позволил себе ехать с гораздо белее установленной знаком скоростью и поиграть с сертифицированным прибором в лотерею «попадусь-не попадусь».

Я не готов утверждать, что можно брать пример с Европы, где нештрафуемый порог скорости составляет 1 км/ч. Человек поставил резину меньшего размера и скорость на спидометре уже несколько отличается от той, с который двигается автомобиль. Существует погрешность самого одометра (спидометра) в машине. Существует погрешность в 1 км/ч на скорость до 100 км/ч и 2 км/ч при скорости свыше 100 км в час у самого прибора фотовидеофиксации. Мое мнение, что снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч значительно дисциплинирует наших водителей.

- Вопрос от народа. Были неоднократные жалобы на комплекс фотовидеофиксации в посёлке Палкино, который штрафовал за превышение скорости 20 км/ч. Проехав лежачий полицейский на скорости 40-41 километр в час, можно было получить штрафную квитанцию. Изменится ли эта ситуация с введением нового 197-го федерального закона?

- Из-за чего возник вопрос по установке комплекса в Палкино. В управление ГИБДД обращались жители данного районного центра. На улице Псковской существуют довольно значительный по местным меркам жилой комплекс из нескольких пятиэтажек. Напротив находится отделение Сбербанка, автостанция, магазины. Дети ходят в школу, переходят проезжую часть. Граждане просили проконтролировать скоростной режим и обратились в администрацию Палкинского района, которая «вышла» на управление Госавтоинспекции с коллективным от граждан письмом с просьбой о рассмотрении вопроса установки камеры, которая может только заставить водителей соблюдать скоростной режим. Несмотря на ограничение в 20 км/ч и свежие искусственные дорожные неровности, с камеры «повалилось» огромное количество штрафов со скоростями в 60, 80 и более. Лежачие полицейские и наличие знаков 20 км/ч не остановило любителей езды с ветерком. На сегодняшний момент на улице Псковской в Палкино в разы снизилось количество допускаемых нарушений.

Поскольку в Палкино не зафиксировано дорожно-транспортных происшествий в 2023 и 2024 году, в мае мы направили письмо в ГБУ «Псковвтодор» о передислокации данного комплекса на более аварийный участок - это автодорога Великие Луки - Усвяты. На 41-м километре дороги предочаговый участок. Там серьёзный поворот под 90 градусов, за зиму произошло два съезда, водители двух автомашин не справились с управлением и опрокинулись. Есть раненые.

Но это не значит, что комплекс из Палкино уйдёт и можно будет гонять. Если аварийность и езда лихачей будет беспокоить жителей и, соответственно, нас, если это будет приводить к наездам на пешеходов, к любым дорожным транспортным происшествиям с пострадавшими, будет поставлен вопрос о возврате стационарного комплекса или работы «треноги».

- Можно назвать какую-то, не побоюсь этого слова, самую «урожайную» камеру, где больше всего штрафов выписывают?

- О самой урожайной трудно говорить, но если обращаться к статистике - это камеры на федеральной автодороге Р-23. Самый большой поток транспорта, дороги приведены в хорошее нормативное состояние. Хотя бытует мнение, что чем хуже дороги, тем меньше скорости и меньше аварийность. Но с приведением дорог в ГОСТовское нормативное состояние, приятное для вождения, на таких дорогах возрастает скорость и, соответственно, аварийность и тяжесть последствий, и это лишь подтверждение того, что «львиную» долю штрафов приносит федеральная автодорога.

К примеру, гдовская дорога имеет сложный рельеф с постоянными закруглениями. Не разгонишься там особо. На федерации – прямые в плане участки с большой видимостью. Водитель считает, что обладает очень серьезными навыками вождения, что он может управлять транспортным средством со скоростью и 160 и более км/ч…

- И одновременно разговаривать по телефону…

- И одновременно разговаривать по телефону, разговаривать и оборачиваться к детям, сидящим на заднем сидении. Поддержание такой скорости подталкивает лихача к обгонам двигающихся попутно автомашин и отсюда возникают самые страшные ДТП, связанные с выездами на встречную полосу и лобовыми столкновениями. Подытожу: по статистике больше всего нарушений скоростного режима и выезда на полосу встречного движения на федеральной автодороге.

- Юрий Анатольевич, неотъемлемая часть работы – обжалование штрафов. Насколько часто обжалуют и насколько часто приходите к выводу, что жалоба обоснованная?

- В прошлом году мы перешли за планку 700 тысяч вынесенных постановлений. В этом году, я думаю, из-за того, что ну очень много водителей едет с большими скоростями, мы подойдём к порогу в один миллион вынесенных постановлений. Соответственно, получаем и большее количество обращений граждан. В прошлом году сотрудниками центра рассмотрено более 6 000 жалоб, обращений, заявлений от граждан и юридических лиц

Но 99 % рассматриваемых жалоб не касаются работы комплексов. Это история, когда автомобиль находится в аренде, собственник просит отменить вынесенное в отношении него постановление и привлечь арендатора. По требованию административного кодекса штраф выносится в отношении собственника транспортного средства. Владелец, получив постановление, пишет нам жалобу, что в данном случае за рулём находился «Иванов Иван Иванович», которому машина передана в аренду. Либо собственник просит отменить в отношении него штраф и вынести в отношении лица, которое находилось действительно в этом момент за рулём и допущено к управлению по полису ОСАГО.

Большой пласт рассматриваемых жалоб – это когда человек продал автомашину. Новый собственник обязан её поставить на учёт в течение 10 дней. Новый владелец этого не сделал и продолжает ездить и нарушать. Мы, естественно, не имеем в базах Госавтоинспекции информации о продаже транспортного средства и продолжаем выносить постановления в отношении старого собственника. Прежний владелец обращается к нам с жалобой об отмене постановлений и привлечения к ответственности нового собственника. Мы рассматриваем, в рамках жалобы вызываем прежнего собственника, вызываем нового собственника и выносим решение. Если сделка купли-продажи подтверждается, естественно, отменяем штраф в отношении старого собственника, выносим в отношении нового.

- Есть ли в Псковской области камеры, фиксирующие движение не из своей полосы?

- Да, такая камера есть. Она установлена на перекрестке улицы Юбилейной и улицы Кузбасской Дивизии. Помимо привычных проездов на красный сигнал светофора и превышения скорости, комплекс фиксирует проезд за «стоп-линию» и движение не из своей полосы. При движении со стороны моста Александра Невского две правые полосы предназначены согласно знакам и разметке для поворота на улицу Кузбасской Дивизии, три полосы слева предназначены для движения прямо. Как пример фиксируемого нарушения: водитель, двигаясь со стороны моста Александра Невского, видит начинающий движение под зеленый сигнал в прямом направлении поток транспорта, однако видит и две пустующие справа полосы движения, которые предназначены для поворота направо и принимает решение о проезде в прямом направлении с правой полосы. Это правонарушение по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ, штраф 500 рублей - невыполнение требования дорожных знаков, движение по полосам. Этот перекресток давно нас беспокоил часто происходящими на нем столкновениями. Комплекс появился на нем в прошлом году.

- Часто там случаи таких правонарушений?

- Очень много. Сейчас, пока идут ремонтные дорожные работы, естественно, комплекс мы отключили в части не соблюдения «стоп-линии» и движения по полосам из-за отсутствия разметки. Остался проезд на красный запрещающий сигнал светофора и превышение скоростного режима.

- Комиссия по безопасности дорожного движения рассматривала поступившее в ГИБДД города обращение по поводу площади Ленина. Там заявитель писал про факты поворота налево из средней полосы со стороны Ольгинского моста. Технически мы там можем камеру поставить?

- Технически мы можем камеру поставить, но у нас есть требования закона. Основной вопрос при проверках нашей работы – на каком основании в том или ином месте установлен комплекс. 197-й федеральный закон допускает установку стационарного комплекса на перекрестке, даже если этот участок не является аварийным, или допустим на пешеходном переходе. Но ключевой вопрос - это все-таки снижение на перекрестке или ином участке количества ДТП. Ведь установка комплекса на участке, где не было ДТП, имеет и другую «стороны медали». Раз поставили на участок, где не было аварий - значит, для зарабатывания денег. Другой вопрос: сейчас в области 6 аварийных перекрестков оснащены камерами фотофиксации, и чтобы оснастить комплексом площадь Ленина, мы вынуждены будем комплекс перенести с уже являющегося аварийным перекрестка. Мы по этому пути идти не хотим и в любом случае прежде всего ориентируемся на аварийность.

Другой пример: к нам пришло коллективное обращение от жителей улицы Карбышева (дорога в район «Псковкирпич»). Жители писали, что тротуаров нет, дети вынуждены ходить в Лопатинскую школу по проезжей части, либо по обочине, когда она сухая. Обращения граждан для нас являются одним из основных критериев, на которые нельзя не отреагировать. И в связи с тем, что в 2022 году на улице Карбышева был зафиксирован наезд на пешехода, при котором он получил ранения, мы приняли решение об установке там комплекса фотофиксации. Мы находимся между двух «огней» – и граждан я понимаю, а с другой стороны есть критерии определения мест установки камер фотофиксации, и есть надзорные органы, которые также проверяют и нашу работу в части того, какие основания послужили для определения того или иного места установки камеры.

- Коллега получил штраф с камеры в Неелово за ремень. Был пристегнут ремнем безопасности, но был в чёрной футболке.

- По ремням «Атомы» (название комплексов) работают очень качественно. Где-то видно, что ремень просто висит на стойке, тут вообще вопросов никаких не возникает. Если есть сомнения, смотрим коллективно, «играешь» яркостью, контрастностью фотоматериала, увеличиваешь (приближаешь) фото водителя, смотрим коллективно. И только после этого принимаем решение.

Честно говоря, жалоб по ремням единицы. В зимний период, когда появилось много материалов, по которым у нас были сомнения, мы приняли решение об отключении функции фиксации ремней безопасности. Мешали для корректного вынесения решения пуховики с воротниками и капюшонами. Не было полной уверенности и доказательной базы по принимаемому решению. Но на летний период мы вновь включили функцию на комплексах, которые работают по ремням.

Семь комплексов в Псковской области фиксируют выезд на полосу встречного движения, 6 перекрестков, как я уже говорил ранее, фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд стоп-линии, движение не из той полосы. 2 комплекса фиксируют не пропуск пешеходов, переходящих проезжую часть. Здесь мы выносим постановление только после просмотра видео. Я четко должен убедиться по движению автомобиля на запрещающий сигнал светофора и т.д. Принятие решения только через просмотр видеозаписи.

- Есть у региона желание внедрить новые виды нарушений, которые выявляются с помощью комплексов? Например, мобильные телефоны?

- Мы и так не стоим на месте. Сначала фиксировали только скорость. Потом появилась встречная полоса, потом появились перекрестки, потом полосы, потом ремни. На сегодняшний момент вариант мобильных комплексов со штрафами за использование телефонов пока не рассматривается. Это не основной критерий аварийности. Может быть, какая-то доля процента приводит к ДТП из-за того, что при разговоре водитель отвлекается на телефон. Скорость – да, выезд на полосу встречного движения – да. Проезд на красный сигнал светофора – бесспорно. Ремень безопасности приводит к снижению тяжести последствий при ДТП. Главная задача –снизить аварийность и её последствия.

Расскажу еще про одну новацию. По поручению губернатора прорабатывается возможность использования мобильных комплексов фотофиксации на пассажирских автобусах междугороднего сообщения. Заключено соглашение по использованию мобильного комплекса. С 1 июля мы приступим к тестовой эксплуатации мобильного комплекса на автобусах «Псковпассажиравтотранса». Т.е. автобус двигается, к примеру, по маршруту Псков - Великие Луки и в движении фиксирует нарушителей скоростного режима. Мы решили применить эти комплексы на межгородских маршрутах по федеральным трассам, где высокие скорости. Если опытная эксплуатация покажет хорошее качество доказательной базы, в правительстве будет рассматриваться вопрос о целесообразности приобретения пяти-шести таких комплексов, которые будут фиксировать превышение разрешённой скорости и выезды на полосу встречного движения.

- Как это соотносится с обязательностью установки табличек, предупреждающих о фотовидеофиксации?

- Новый дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 применяется только в отношении стационарных и передвижных комплексов. Передвижки - это «треноги». По мобильным комплексам, размещенным внутри двигающегося автомобиля, такого требования нет. Тот же самый «Кордон Про-М», двигаясь по маршруту, может работать там, где нет знаков 6.22.

- Не сказали про собираемость штрафов. Сколько денег собрали?

- В прошлом году в областной бюджет поступило более 217 миллионов рублей. Начисленная сумма - больше 405 миллионов. Но в связи с тем, что у нас есть пятидесятипроцентная скидка при своевременной оплате штрафа, поступило в бюджет чуть более половины.

Многие говорят «вау», камеры - это средство зарабатывания больших денег. А вот и нет. В этом году 50 миллионов запланировано только на почтовые расходы. Постановления надо же еще отправить, это все деньги. По 10 рублей стоит доставка на госуслуги. Но если собственник авто не подключен на госуслуги, постановление уходит письмом, и это стоит уже 75 рублей. Кроме того, комплексы подлежат обслуживанию, ремонту. Средства идут на бензин, чтобы выехать с треногами, на обслуживание служебных автомашин сотрудников отдела фотовидеофиксации «Псковавтодор». Камеры подлежат «поверке» раз в два года в Центрах метрологии – это тоже стоит денег. Небольшие деньги, конечно, остаются в дорожном фонде, но это больше вопрос к правительству Псковской области, а не Госавтоинспекции.

- Вопрос по поводу иностранных номеров. В связи с известными событиями их не так много. Как ведется работа с автомобилями, имеющими номера Эстонии и Латвии?

- Рассказываю, как это происходит. Все, кто ездил в Прибалтику и там превышал скорость, знают: при пересечении границы в соседней стране тебе предъявляют требования по оплате штрафов за совершенные нарушения. Либо оплачиваете, либо для вас закрывается въезд в страну. Такая мера дисциплинирует очень серьёзно. У нас на данном этапе происходит отрабатывание механизма передачи сведений между МВД и таможней.

Мы по закону привлекаем собственника. Надо иметь сведения о собственнике, адресе его регистрации, марке, модели транспортного средства. Сотрудник Госавтоинспекции при остановке транспортного средства с иностранными номерами фотографирует автомашину, все документы и заносит сведения в федеральную систему Госавтоинспекции. Мы просматриваем в системе сведения о собственнике и его автомобиле.

В июне мы вынесли разом 125 постановлений в отношении жителя Эстонии и одновременно Печорского района 2005 года рождения. Водителя с двойным гражданством остановили в Печорах сотрудники местного отделения Госавтоинспекции, сделали запрос, выяснили, что он у нас «хулиганил». 125 постановлений отправили в территориальный отдел по электронке и вручили ему лично под роспись. Всего в этом году мы вынесли около 2000 постановлений в отношении граждан, управляющих транспортными средствами с иностранными номерами.

Беседовал Денис Бахтин