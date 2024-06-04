АвтоМир / Происшествия / ДТП

Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево

Стали известны подробности гибели двух человек в дорожно-транспортном происшествии в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 3 июня около 20.35 на автодороге Псков – Гдов – Сланцы.

Водитель ВАЗ-2110, гдович 2005 года рождения, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и совершил наезд на дерево.

В результате ДТП погиб водитель и пассажирка 2006 года рождения. Проводится проверка.

Как уточнили в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району, ДТП произошло на 21-м километре автодороги, на прямом участке. Автомобиль ударился боковой частью о дерево, его буквально разорвало на две части. Пассажирка находилась спереди.

Причины происшествия устанавливаются. Известно, что на автомобиле была установлена летняя резина, протектор не изношенный.