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Псковские полицейские научили детей прокладывать безопасный путь по городским улицам

Об основных положениях Правил дорожного движения и о значении сигналов светофора и дорожных знаков рассказали сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области совместно с представителями Псковского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» и представителями центра образования «Наставник» юным гостям форума молодых семей, который прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Наибольший интерес у детей вызвала практическая часть занятия: они расставляли дорожные знаки и прокладывали безопасный путь на макете городской улицы, знакомились с оснащением патрульной автомашины Госавтоинспекции. Каждый смог посидеть в салоне автомобиля и сделать памятную фотографию.

На другой площадке ребят встречали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову, которые рассказали о своей службе, продемонстрировали, как работает светосигнальное громкоговорящее устройство в патрульной машине.

Для родителей работала площадка «Ребенок в салоне» - взрослым объяснили правила использования фиксирующих устройств: автолюлек, автокресел и бустеров.

Представитель кадрового подразделения капитан внутренней службы Надежда Цымерман рассказала гостям мероприятия о приеме на службу и о возможности поступления в ведомственные вузы МВД России.

Псковичей интересовали вопросы о вступительных испытаниях, денежном и вещевом довольствии, карьерном росте.

Полицейские убеждены, что такие интерактивные занятия способствуют профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, помогают обеспечивать безопасность несовершеннолетних в дни школьных каникул и во время учебного года.