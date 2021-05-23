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Жителю Бежаницкого района ограничили свободу за угон автомобиля и нетрезвое вождение

62-летнему жителю Бежаницкого района ограничили свободу за угон автомобиля и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Днем 7 декабря 2021 года нетрезвый подсудимый угнал автомобиль ГАЗ-22171, который находился около кладбища. Через некоторое время его остановили сотрудники ГИБДД и отстранили от управления. Подсудимый ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 и частью 1 статьи 264.1 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Приговор суда в настоящее время не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.