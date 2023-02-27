АвтоМир / Происшествия

Пскович получил условный срок за смертельное ДТП

Уголовное дело в отношении жителя Пскова, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погиб человек (ч.3 ст. 264 УК РФ), рассмотрели в суде в Тверской области, передает информационное агентство «ТИА».

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 ноября 2021 года. Подсудимый за рулем автомобиля Volvo ехал по автодороге Р-132 «Золотое кольцо». В определенный момент водитель потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу движения, где врезался в автомобиль Toyota RAV4. В результате ДТП пассажирка кроссовера получила многочисленные травмы, была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась.

«В нарушение Правил дорожного движения водитель не учел особенности управляемого им автомобиля, не избрал безопасную скорость в данной дорожной ситуации и, имея техническую возможность избежать развития опасной ситуации, не предпринял мер по снижению скорости автомобиля», - посчитал суд.

Водитель полностью признал свою вину и раскаялся. Кроме того, он принес извинения и возместил моральный вред потерпевшей стороне.

В итоге псковича приговорили к двум годам лишения свободы условно, установив ему испытательный срок в два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два с половиной года.