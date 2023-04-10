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КамАЗ с краном-манипулятором подожгли в Великих Луках

КамАЗ с краном-манипулятором подожгли в Великих Луках 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 5:26 на улице Первомайской произошел пожар. Кабина КамАЗа выгорела изнутри, закоптился манипулятор. В автомобиле Nissan Almera огонь повредил левую переднюю фару.

Предположительная причина происшествия – поджог. Сотрудникам МЧС удалось спасти Nissan.

Днём ранее, 21 апреля, в 14:38 в Пскове на улице Ижорского Батальона горел автомобиль Yuejin. Огонь повредил салон на площади 0,2 квадратных метра. Возгорание ликвидировали до прибытия спасателей. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в салоне автомобиля.