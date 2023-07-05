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Таксист подрался с пассажирками из-за «несоответствия нормам перевозок»

В Челябинске водитель такси после оскорблений двух пассажирок из-за их веса начал драку.

Женщина решила воспользоваться такси вместе с дочерью и подругами, но сразу после посадки в автомобиль возник конфликт, который перерос в драку на улице, сообщает RuNews24.

По словам потерпевшей, водитель такси начал материться, оскорблять женщин из-за их веса, а затем и вовсе замахнулся на ее дочь. Женщина пыталась защищаться, но получила синяки на руках и других местах.

Водитель такси объяснил, что его автомобиль принадлежит к категории комфорт-класса, предназначенного для двух пассажиров на заднем сиденье. Второй ряд сидений оборудован подлокотником, который нельзя убирать. Однако пассажирки пытались разместиться втроем на заднем сиденье. Мужчина также отметил, что во время потасовки пассажирки повредили его автомобиль.

Обе стороны в результате инцидента подали заявления в полицию. Пассажирки заявили о физическом насилии, а таксист - о повреждении автомобиля. Водителю ограничен доступ к платформе такси, добавили на телеканале НТВ.