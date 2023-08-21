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Три сотрудника локомотивного депо украли более 540 килограммов дизельного топлива в Великих Луках

Три сотрудника локомотивного депо украли дизельное топливо с тепловоза в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Фото здесь и далее: Великолукская транспортная прокуратура

Великолукская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в связи с покушением на кражу дизельного топлива из тепловоза. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех сотрудников локомотивного депо.

Они обвиняются по части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору).

14 июня мужчины слили с тепловоза более 540 кг дизельного топлива и сбросили канистры на железнодорожные пути. План похищения горючего прервали сотрудники транспортной полиции. Они задержали работника депо во время сбора с ж/д путей канистр с топливом.

Уголовное дело направили в Великолукский районный суд для рассмотрения по существу.