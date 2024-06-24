Нетрезвого водителя мопеда остановили на площади в Великих Луках

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили полицейские в Великих Луках и в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В деревне Дубенка Дновского района вечером 5 июля дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Toyota. Выяснилось, что этим автомобилем управлял нетрезвый житель Новгородской области, мужчина 1980 года рождения.
А в Великих Луках ночью 7 июля по площади Калинина на мопеде следовал 26-летний великолучанин. Как выяснилось, и он был «под градусом».
Все обстоятельства произошедшего уточняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.