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Ложный донос обернулся реальным сроком: великолучанин продал автомобиль и заявил о пропаже

В Великолукском городском суде вынесли приговор по уголовному делу о заведомо ложном сообщении об угоне автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе объединенных судов Псковской области.

Ранее судимый 41-летний мужчина продал принадлежащий ему автомобиль, арестованный в связи с повторным привлечением его к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он обратился в полицию и сообщил, что автомобиль угнали. Однако информация оказалась ложной.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок более четырёх лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.