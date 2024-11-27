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Наказанный за управление автомобилем без прав пскович отработал наказание под контролем приставов

За управление автотранспортным средством, будучи лишённым специального права, жителю Псковского района назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ. Наказание он отработал под контролем приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции проводили очередные рейдовые мероприятия по массовой проверке водителей транспортных средств на предмет состояния опьянения и иные нарушения ПДД. В ходе данных мероприятий сотрудники выявили водителя, игнорирующего закон.

Суд установил, что мужчина ранее уже был лишён водительских прав. Несмотря на это он продолжал управлять автомобилем, что и стало основанием для административного правонарушения по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ.

Под контролем судебного пристава-исполнителя гражданин отработал 100 часов обязательных работ на городском предприятии, где изготавливал элементы стеллажей.