АвтоМир / Происшествия

Пскович передвинул краном автомобиль на стройплощадке, а после угнал его

Пскович престанет перед судом за угон автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

В ноябре пскович пришел на работу на строительную площадку, где коллеги ему сообщили, что на строительном объекте припаркован автомобиль ВАЗ-2111, который мешает строительным работам.

С помощью крана автомобиль перетащили на 10 метров в сторону. Пскович, подойдя к автомобилю, заметил, что двери в нем не заперты. Вечером после рабочего дня он решил прокатиться на данном автомобиле. Пскович сел за руль, замкнул провода зажигания и уехал, после чего оставил машину возле гаражного кооператива.

Спустя несколько дней с ним связались сотрудники полиции, которым он признался, что угнал автомобиль.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ, ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 000 рублей, ограничения свободы на срок до 3 лет, лишения свободы на срок до 5 лет.