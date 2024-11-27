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До 3 лет лишения свободы грозит псковичу за неоднократное пьяное вождение

Прокуратура Псковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего мужчины, который вновь сел за руль автомобиля после лишения прав за аналогичное нарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В 2023 году мировой судья Псковского района привлек мужчину к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему был назначен штраф, а также дополнительное наказание в виде лишения водительских прав сроком на 1 год и 6 месяцев.

Несмотря на это 30 апреля 2024 года мужчина снова оказался за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в деревне Адворицы Псковского района, где он управлял автомобилем, принадлежащим его матери.

Через час после начала поездки нарушитель был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району и отстранен от управления транспортным средством. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови водителя.

Согласно части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, повторное управление автомобилем в состоянии опьянения может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет, а также запрет на занятие определенными видами деятельности на срок до трех лет. Кроме того, автомобиль, которым управлял правонарушитель, может быть конфискован по решению суда.