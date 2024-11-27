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Очевидцев ДТП на улице Инженерной ищут в Пскове

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 февраля на улице Инженерной, разыскивают в Пскове, сообщили в Telegram-канале «Псков за рулем».



«Просьба обратится имеющих какую-либо информацию, а именно выезд автомобиля с прилегающей территории с улицы Инженерная, дом 23 на главную дорогу. 13.02.2025 года в 19:55 в Пскове на Инженерной я двигался по главной дороге в правой полосе, в этот момент выехала машина Hyundai Solaris с прилегающей территории, не уступив дорогу. Буду очень благодарен за любую информацию», - говорится в сообщении.

Всех, кто стал очевидцем ДТП или владеет какой-либо информацией о данном происшествии, просят обратиться в личные сообщения.