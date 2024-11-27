АвтоМир / Происшествия

Великолучанку подозревают в оформлении фейкового договора на покупку машины умершего сожителя

Великолучанку подозревают в том, что она подделала подпись в договоре купли-продажи машины и незаконно завладела Kia Sportage, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Установлено, что в ОМВД России по городу Великие Луки поступило заявление от девушки о том, что сожительница ее отца незаконно переоформила автомашину марки Kia Sportage, принадлежащую умершему мужчине, на свое имя.

При обращении к нотариусу для открытия наследства девушка узнала, что, согласно договору купли-продажи, ее отец продал автомобиль своей сожительнице. Согласно проведенной экспертизе подпись, выполненная от имени отца и расположенная в графе «продавец» в договоре купли-продажи автомобиля, выполнена не отцом потерпевшей.

Прокуратура направила материал проверки в ОМВД России по городу Великие Луки для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).