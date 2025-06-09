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В Пыталовском районе остановили пьяного водителя, совершившего повторное нарушение

В отношении жителя Пыталовского района, мужчины 1987 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (Управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района.

Постановлением суда в 2025 году мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев.

Однако он должных выводов не сделал и 7 июня был остановлен сотрудниками ОГИБДД на территории Пыталовского муниципального округа за рулем автомобиля при наличии признаков опьянения. Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте и установили опьянение 1,365 мг/л.

Санкция части 1 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.