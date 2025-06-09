АвтоМир / Происшествия

Невельская «гонщица» оплатила почти 200 штрафов после вмешательства приставов

29-летняя девушка из Невеля накопила 198 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области, взыскать долг удалось только после вмешательства приставов.

«У девушки в собственности имеется 2 автомобиля, и на протяжении долгого времени она рассекала на своих кроссоверах. В общей сложности зафиксировано 198 нарушений ПДД, наиболее частыми из которых стали превышение допустимой скорости, несоблюдение требований дорожных знаков», - рассказали приставы.

В связи с тем, что ни один из назначенных административных штрафов в добровольном порядке оплачен не был, постановления ГИБДД поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Невельского и Усвятского районов. Общая сумма долга по всем исполнительным документам составила 175 тысяч рублей.

Жительница Невеля была уведомлена посредством портала «Госуслуг», однако мер к погашению задолженности не приняла. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете совершения регистрационных действий в отношении ее автомобилей. А также сотрудник ведомства применил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора в размере 46 тысяч рублей.

Девушка после применения штрафной санкции начала на следующий день оплачивать задолженность. Денежные средства в полном объеме поступили на депозитный счет, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением.