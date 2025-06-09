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Автомобиль Volkswagen горел на улице Дружбы в Великих Луках

Возгорание автомобиля Volkswagen Golf 1984 года выпуска произошло на улице Дружбы в Великих Луках 30 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 23:44. Автомобиль выгорел изнутри по всей площади, огонь повредил лакокрасочное покрытие.

Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки в салоне автомобиля.

На месте работали семь специалистов МЧС России и три единицы техники.