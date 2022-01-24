АвтоМир / Происшествия / ДТП

Почти на 16% снизилось количество ДТП в Пскове в 2021 году

На 15,6% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий в Пскове в 2021 году. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 24 января.

«Меньше человек погибло в дорожно-транспортных происшествиях, - сказал он. - За 2021 год на дорогах города Пскова погибло 4 человека». Кроме того, на 16% снизилось количество травмированных в ДТП.

Основная задача, поставленная национальным проектом «Безопасные качественные дороги», выполнена, подчеркнул Владимир Папорт. «Это общий вклад всех заинтересованных субъектов профилактики дорожно-транспортных происшествий. Это комплексная работа не только Госавтоинспекции», - резюмировал он.