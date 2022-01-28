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Два автомобиля столкнулись на улице Советской Армии в Пскове. ФОТО

Два автомобиля столкнулись на улице Советской Армии в Пскове сегодня, 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД Пскова.

Фото здесь и далее: Антон Иванов, группа «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Авария произошла у дома №61 на улице Советской Армии в 11.25. По предварительной информации, мужчина 1966 года рождения за рулем автомобиля «Рено Лагуна» поворачивал налево. Он не предоставил преимущества двигающемуся в прямом направлении транспортному средству «Тойота Королла», которым управлял водитель 1986 года рождения.

В результате ДТП никто не пострадал. Машины получили технические повреждения.