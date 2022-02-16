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Защита будет ходатайствовать о новом следственном эксперименте по делу псковского бизнесмена

Сторона защиты будет ходатайствовать о новом следственном эксперименте по уголовному делу в отношении известного псковского бизнесмена Георгия Кухи, обвиняемого в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть пешехода. Об этом сообщила председатель псковской коллегии адвокатов «НЕЗАВИСИМАЯ» Алла Мамченко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Алла Мамченко отметила, что в рамках данного уголовного дела на этапе следствия провели три следственных эксперимента с разными результатами. «Какие-то результаты (следственных экспериментов — ред.) удовлетворяют сторону обвинения, но не устраивают сторону защиты, какие-то — наоборот. Соответственно, суд должен рассмотреть все следственные эксперименты. На сегодняшний момент сторона обвинения представила как доказательство только один следственный эксперимент, который был проведен Следственным комитетом», — сказала она.

Отметим, что до передачи дела в СУ СК России по Псковской области первый следственный эксперимент проводился ОМВД России по Псковскому району. Но его признали недопустимым доказательством якобы из-за коррупционной составляющей. Второй следственный эксперимент также проводили сотрудники ОМВД, по инициативе потерпевшей стороны. На нем же присутствовали и сотрудники ОСБ, осуществлявшие видеосъемку, но в материалах дела этих видеозаписей нет.

Гость студии напомнила, что на одном из недавних судебных заседаний был оглашен протокол следственного эксперимента, проведенного СК России, просмотрена его видеозапись. «Сторону защиты этот следственный эксперимент не устраивает. Мы считаем, что следователями, которые проводили этот следственный эксперимент, были нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства, поскольку не была воссоздана достоверно та обстановка ДТП, которая имело место на 13 января 2020 года. Без этого выводы следственного эксперимента нельзя признать достоверными», — подчеркнула Алла Мамченко.

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«Должны были быть соблюдены все условия видимости, дорожного покрытия, расстановки транспортных средств, — продолжила она. — Данные условия не были соблюдены. На это указывает не только сторона защиты, об этом говорит и основной свидетель, оказавшийся рядом. Он видел, при каких условиях произошло ДТП, и может достоверно свидетельствовать о том, как были расставлены транспортные средства, какова была видимость».

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Алла Мамченко выразила надежду, что суд услышит доводы стороны защиты, и данный следственный эксперимент исключат из числа доказательств. «Сторона защиты будет подавать такое ходатайство. Будем просить суд провести новый следственный эксперимент: объективный, истинный, настоящий. Чтобы у всех участников судопроизводства не было никаких сомнений, чтобы юридическая истина была единственной и верной. Мы все хотим объективности и справедливости», — сказала она.

По ее мнению, не все следственные действия выполнены СК России в соответствии с действующим законодательством. «Пока не могу о всех доказательствах говорить, поскольку они еще не были исследованы в судебном заседании», — объяснила защитник.

«Мы очень надеемся, что объективный и беспристрастный суд примет правильное решение, верно оценит все доказательства, даст верную правовую оценку, несмотря на все эмоции, обсуждения, общественный резонанс и кривотолки вокруг этого дела. Суд должен сохранять беспристрастность, объективность и руководствоваться только законом», — резюмировала Алла Мамченко.

Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением Георгия Кухи врезался в автомобиль в деревне Стяглы Псковского района. В результате пострадал человек, который оказывал помощь попавшим в ДТП. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).