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Общество

Суд оглашает материалы дела о резонансном ДТП под Псковом

04.02.2022 20:45|ПсковКомментариев: 2

В Пскове продолжается судебное разбирательство по смертельному дорожно-транспортному происшествию, произошедшему два года назад в деревне Стяглы Псковского района. Сегодня, 4 февраля, в Псковском районном суде проходит оглашение материалов уголовного дела, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением Георгия Кухи врезался в автомобиль в указанном населенном пункте. В результате пострадал человек, который оказывал помощь пострадавшим в ДТП. В последствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе оглашения документов первого тома уголовного дела, сторона обвинения сообщила, что согласно копии акта освидетельствования на состояние опьянения Георгию Кухи провели освидетельствование 13 января 2020 года в 8:40. Состояние опьянения не было установлено — водитель был трезв.

В материалах дела также содержатся сведения о том, что Георгий Кухи имеет стаж вождения с 1992 года (категории «В» и «С»).

Сторона потерпевших указала на то, что флеш-карту из видеорегистратора, установленного в автомобиле «Тойота Лэнд Крузер 200» (в котором ехал погибший — ред.), они выдали следователю в день ДТП 13 января, но сам документ, которым ее изъяли (протоколом осмотра места происшествия — ред.) составили лишь в 20-х числах января — задним числом.

Затем в суде зачитали показания свидетеля, который стоял на остановке, провожая дочь на автобус, и услышал звук столкновения двух автомобилей. Он направился к месту ДТП, чтобы оказать помощь пострадавшим. Вместе с ним туда пошел водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200». Они оба пытались открыть двери автомобиля «Рено Логан». Согласно словам свидетеля, он видел, что со стороны деревни Печки приближается автомобиль (свет фар — ред.), и затем крикнул, что нужно уходить. В этот момент произошло ДТП, и от удара свидетеля отбросило на обочину, откуда его впоследствии забрала скорая медпомощь.

Сторона потерпевших в свою очередь зачитала соглашение о компенсации морального ущерба и вреда в результате ДТП, выплаченной подсудимым указанному выше свидетелю, который в результате ДТП получили вред здоровью средней тяжести. Размер компенсации составил 250 тысяч рублей.

В суде отметили, что сторона потерпевших предъявила исковые требования о компенсации морального вреда в размере 16 млн рублей. При этом подсудимый представил выписку о том, что еще до первого заедания суда им было направлено потерпевшим 2 млн рублей, но деньги потерпевшие получать отказываются.

«Я за 25 лет работы впервые такое вижу, — сказала Алла Мамченко. — Если уж вы заявляете исковые требования, то должны получать перечисленные вам деньги. В противном случае надо отказаться от исковых требований».

Оглашая материалы дела, сторона обвинения, помимо прочего, зачитала показания супруги погибшего. По ее словам, 13 января 2020 года она с мужем выехала из дачного дома возле деревни Печки в сторону Неелово на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер». Проехав Стяглы, они увидели на проезжей части две автомашины с техническими повреждениями. Ее муж, согласно показаний, остановил автомобиль и включил сигнализацию, а затем направился к автомашине, которая была на их полосе. К нему присоединился еще один мужчина, свидетель ДТП (находившийся на автобусной остановке — ред.). Они вдвоем пытались открыть двери автомашины «Рено Логан». Затем она увидела, что со стороны деревни Печки на большой скорости двигался автомобиль и столкнулся с «Рено Логан», проехал около 50 м и остановился. После ДТП она нашла супруга в кювете. Его доставили в реанимацию областной больницы, где он скончался.

Также в судебном заседании огласили протокол следственного эксперимента, согласно которому следователь выяснял общую и конкретную видимость на месте ДТП. В документе указано, что Георгий Кухи выразил несогласие с данным следственным действием, поскольку оно, по его мнению, производилось при несоответствующих погодных условиях и с некорректной расстановкой транспортных средств, и покинул место следственного эксперимента.

В материалах дела содержится указание на то, что и свидетель (который оказывал помощь пострадавшим — ред.) после просмотра видеозаписи третьего следственного эксперимента также заявил, что не согласен с условиями, созданными во время проведения эксперимента: видимости, расстановки транспортных средств и их освещенности. По его словам, во время происшествия было значительно темнее, освещенность автомобилей была хуже и стояли они иначе.

Защитник Алла Мамченко указала на протокол проверки показаний на месте с указанным свидетелем. Она подчеркнула, что автомашина, задействованная в следственном действии, «Киа Сид», отличается по габаритам от автомобиля «Рено Логан». «Смысл было проводить эту проверку показаний, если габариты другие? Я обращаю на это внимание суда», — сказала она.

Также были оглашены письменные замечания стороны защиты к этому протоколу следственного эксперимента. Согласно замечаниям, погодная, климатическая и дорожная обстановка в момент следственного действия не была максимально приближенной к той, которая была на момент ДТП. В замечаниях защитника указано, что, в частности, условия видимости были другими, небо было безоблачным — звездным, дорожное полотно осталось сухим и светло-серым, расстановка транспортных средств не соответствовала искомой. Также указано на ряд иных нарушений, допущенных в ходе следственного действия, которые стали причиной некорректного измерения общей и конкретной видимости. По мнению защитника, следственное действие носило «обвинительный уклон».

После перерыва судебное заседание продолжилось допросом свидетеля Владимира Котикова — водителя автобуса ЛиАЗ. Стаж вождения мужчины — с 1986 года. Он рассказал, что утром в день ДТП подъехал к остановке, чтобы забрать школьников. «От остановки до места аварии метров 200. Сначала не понял, что авария. Подъехав ближе, увидел, что ДТП. Проехал за место аварии. С правой стороны стояла машина. На встречу мне шли люди. Понял, что они остановились из-за аварии. И я поехал дальше», — сообщил он.

Также свидетель дал характеристику месту дорожной аварии: «Было темно. Ночью мороз был. Местами лед. Осадков не было, было морозно. Дороги еще не были обработаны. Асфальт был сухим. Видимость была хорошей».

Мужчина рассказал, что от двигателей машин-участников ДТП шел пар. «Ветра не было, вверх (пар — ред.) поднимался. Не видел огней (на разбитых машинах не горели никакие осветительные фары — ред.). Когда стал присматриваться, увидел машины. Сначала подумал, откуда пар взялся на дороге? Потом понял, что ДТП. Были бы огни, было бы понятно, что на дороге», — поделился свидетель. По его словам, за 150 метров он увидел возможное препятствие, которое принял за стог сена, пар — за 50 метров, а конкретную аварию — за 20 метров. Решение о том, что это создает опасность для движения, принял также за 20 метров, пояснил свидетель.

«Ехал с дальним светом фар. Там же вираж, свет фар светит мимо аварии», — сказал он.

Завершилось судебное заседание просмотром видеозаписи, на которой запечатлен указанный выше следственный эксперимент.

Судебное заседание продолжится 11 февраля.

Напомним, на заседании 21 января суд допросил свидетелей по данному уголовному делу: супругу подсудимого Ирину Кухи, его дочь Арину Кухи, а также адвоката, экс-начальника следственного отделения ОМВД России по Псковскому району Самвела Манукяна.

Теги: #ДТП #уголовное дело #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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