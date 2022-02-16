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Псковский адвокат прокомментировала сумму иска по делу известного бизнесмена

Председатель псковской коллегии адвокатов «НЕЗАВИСИМАЯ» Алла Мамченко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировала огромную сумму иска в отношении известного бизнесмена Георгия Кухи, обвиняемого в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть пешехода.

«Перед первым судебным заседанием в Псковском районном суде Георгий Кухи по своей собственной инициативе перечислил в адрес потерпевших 2 млн рублей, — рассказала она. — К моему большому удивлению, потерпевшие отказались получать эти деньги. Тем не менее иск на 16 млн они заявили. Обосновать с правовой точки зрения свою странную позицию ни они, ни их представитель в судебном заседании не смогли. Как правило, потерпевшие вообще не подают иск, а если подают, то с целью получения компенсации морального вреда. Странно, что они ее не получают».

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Алла Мамченко отметила, что потерпевшие имеют право заявить любую сумму исковых требований. «Нормы права не регламентируют конкретные суммы. Все это индивидуально, решение принимается судом, исходя из совокупности обстоятельств, подлежащих выяснению, учитывается степень физических и нравственных страданий потерпевших. По практике, таких больших сумм не взыскивают. Как правило, в таких случаях сумма компенсации морального вреда, исходя из моей практики, составляет не более 1,5-2 млн рублей», — добавила она.

Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением Георгия Кухи врезался в автомобиль в деревне Стяглы Псковского района. В результате пострадал человек, который оказывал помощь попавшим в ДТП. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).