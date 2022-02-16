Псковский адвокат прокомментировала сумму иска по делу известного бизнесмена

Председатель псковской коллегии адвокатов «НЕЗАВИСИМАЯ» Алла Мамченко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировала огромную сумму иска в отношении известного бизнесмена Георгия Кухи, обвиняемого в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть пешехода.
Алла Мамченко отметила, что потерпевшие имеют право заявить любую сумму исковых требований. «Нормы права не регламентируют конкретные суммы. Все это индивидуально, решение принимается судом, исходя из совокупности обстоятельств, подлежащих выяснению, учитывается степень физических и нравственных страданий потерпевших. По практике, таких больших сумм не взыскивают. Как правило, в таких случаях сумма компенсации морального вреда, исходя из моей практики, составляет не более 1,5-2 млн рублей», — добавила она.
Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением Георгия Кухи врезался в автомобиль в деревне Стяглы Псковского района. В результате пострадал человек, который оказывал помощь попавшим в ДТП. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).