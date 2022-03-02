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Пассажир скончался после столкновения внедорожников в Псковском районе

Пассажир автомобиля «Киа» скончался после дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, сегодня у деревни Кислово столкнулись два внедорожника — «Киа» и «Мицубиси». Водитель автомашины «Киа» скончался на месте ДТП, пассажира в тяжелом состоянии увезла скорая медпомощь, впоследствии он скончался от полученных травм.

Еще трое человек пострадали в «Мицубиси». Одним из пострадавших является 13-летний мальчик.

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Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.