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Виновника смертельного ДТП с непристегнутой пассажиркой отправят в колонию на год

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении молодого человека, которого обвиняли в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

7 октября около 23.35 подсудимый, управляя технически исправным автомобилем «Опель Корса», перевозил в салоне девушку-пассажирку, не пристегнутую ремнем безопасности. Он ехал по территории Псковского района по 13-му километру автодороги Псков – Кислово – Палкино в сторону Палкино.

«Проявляя преступную небрежность, молодой человек управлял транспортным средством со скоростью более 93 км/час, что превышало установленное на данном участке автодороги скоростное ограничение и не обеспечивало ему постоянного контроля за движением своего транспортного средства, при этом он не учитывал его особенностей, дорожные условия (темное время суток) и ширину проезжей части», - рассказали в пресс-службе судов.

Не обеспечив необходимый боковой интервал для безопасности движения, мужчина потерял контроль над управлением автомобилем, съехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП девушка получила множественные телесные повреждения, которые повлекли тяжкий, опасный для ее жизни вред здоровью со смертельным исходом.

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В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства. При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства, как признание вины, раскаяние в содеянном, действия по оказанию медицинской помощи потерпевшей непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение морального вреда, а также действия по способствованию раскрытию и расследованию преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не было.

Суд при назначении наказания также учел молодой возраст подсудимого и принял во внимание позицию потерпевшего, который не имеет претензий к нему, примирился с обвиняемым и ходатайствовал о прекращении уголовного дела, в чем суд ему отказал.

Молодого человека признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств сроком 2 года 10 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.