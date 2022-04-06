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Два человека получили переломы в результате ДТП в Стругокрасненском районе

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Стругокрасненском районе 6 апреля. Оно произошло около 20.10 на 20-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», мужчина 1987 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет, после автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадал сам водитель и пассажирка 1987 года рождения. Они получили ушибы и переломы и были госпитализированы. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, СОГ.