АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два жителя Великих Лук пострадали при съезде «Нивы» в кювет

Два жителя Великих Лук пострадали при съезде автомобиля в кювет в Псковской области 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.35 на 2-м километре автодороги Великие Луки – Усвяты.

Смотрите также Легковой автомобиль попал в ДТП в Великолукском районе

Водитель 1968 года рождения, проживающий в городе Великие Луки, управлял автомашиной «Нива Шевроле» и выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением. В результате транспортное средство съехало в левый кювет и врезалось в дерево.

В ДТП пострадали два пассажира: женщина и мужчина 1966 года рождения, проживающие в Великих Луках. Их доставили в больницу.