АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель «Лексуса» спровоцировал экстренное торможение автобуса в Великих Луках

Подробности аварии с участием рейсового автобуса в Великих Луках сообщили Псковской Ленте Новостей в городском ОГИБДД ОМВД России.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки

В 12:20 на Октябрьском проспекте, 24/18 водитель автомобиля «Лексус» при перестроении не уступил дорогу пассажирскому автобусу, который двигался прямо без изменения направления движения, сообщили в ведомстве. Водитель автобуса применил экстренное торможение.

На данный момент у полиции имеется информация о двух пострадавших. Это пассажиры автобуса, женщины 1950 и 1956 годов рождения, которые были доставлены в лечебное учреждение.

Водитель легкового автомобиля с места происшествия скрылся. Сотрудники ГИБДД установили его личность. Им оказался мужчина 1979 года рождения.

«В данный момент он поясняет все обстоятельства произошедшего», – добавили в отделении МВД.

Водители обоих транспортных средств были трезвыми.