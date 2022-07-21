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Полицеские задержали пьяного великолучанина за рулем «Фольксвагена»

Великолукские полицейские задержали местного жителя, который вновь сел пьяным за руль 21 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 14.00 у на Октябрьском проспекте стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль «Фольксваген Пассат». Выяснилось, что им управлял великолучанин 1955 года рождения в нетрезвом состоянии алкогольного опьянения. Ранее этот горожанин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.