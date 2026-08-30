В Туве маршрутка сбила пять человек на пешеходном переходе

Микроавтобус в городе Кызыл сбил пять человек на пешеходном переходе, сообщает управление МВД по Республике Тыва.

Фото: УМВД по Республике Тыва / Мах

«Все пятеро пешеходов госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, а водитель проехал на красный свет, почувствовав себя плохо и не справившись с управлением. Его также увезли в больницу.

Как уточнили в Следственном комитете, трое пострадавших — несовершеннолетние. Ведомство возбудило уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и небезопасных услугах.

Госавтоинспекция и прокуратура начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, пишет «РИА Новости».