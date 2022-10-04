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Мужчина пострадал в результате опрокидывания ВАЗа в Псковском районе

Автомобиль ВАЗ перевернулся в Псковском районе 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 19:15 на 19-м километре автодороги Псков – Гдов водитель ВАЗа-21140, мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель. Его отпустили домой из Псковской областной больницы, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.