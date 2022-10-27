Появились фотографии с места ДТП в Пустошкинском районе

Фотографии с места дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Пустошкинском районе 26 октября, Псковской Ленте Новостей предоставило управление ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области
Водитель автомобиля ГАЗ 1972 года рождения, двигаясь в направлении Пскова, выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением транспорта.
Автомобиль съехал в правый придорожный кювет и опрокинулся. Водителя госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.