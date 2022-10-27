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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Появились фотографии с места ДТП в Пустошкинском районе

27.10.2022 09:52|ПсковКомментариев: 0

Фотографии с места дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Пустошкинском районе 26 октября, Псковской Ленте Новостей предоставило управление ГИБДД УМВД России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Водитель автомобиля ГАЗ 1972 года рождения, двигаясь в направлении Пскова, выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением транспорта. 

Автомобиль съехал в правый придорожный кювет и опрокинулся. Водителя госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.

Теги: #ДТП #пустошкинский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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