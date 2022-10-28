Автомобиль и автобус столкнулись на круговом перекрестке в Пскове

Toyota и Cherry столкнулись на перекрестке в Пскове

Движение на мосту имени 50-летия Октября в Пскове затруднено из-за ДТП

Грузовик и внедорожник столкнулись на мосту в Пскове. ВИДЕО

Опубликованы фотографии с места ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове

Грузовик и внедорожник столкнулись на мосту в Пскове. ВИДЕО

Грузовик и внедорожник столкнулись на мосту в Пскове. ВИДЕО

АвтоМир / Происшествия / ДТП

Опубликованы фотографии с места ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове

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Грузовик и внедорожник получили сильные технические повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Дорожная авария случилась в 11.15. По предварительной информации, водитель внедорожника ехал в сторону Завеличья и выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. На данный момент движение на мосту сильно затруднено. Подробности произошедшего выясняются.