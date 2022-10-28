Опубликованы фотографии с места ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове

Грузовик и внедорожник получили сильные технические повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Дорожная авария случилась в 11.15. По предварительной информации, водитель внедорожника ехал в сторону Завеличья и выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с грузовиком.
На данный момент движение на мосту сильно затруднено.
Подробности произошедшего выясняются.