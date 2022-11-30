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Автомобиль сбил великолучанку на пешеходном переходе

Женщину сбил автомобиль на пешеходном переходе в Великих Луках 29 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 12.00 у дома №12 на улице Комсомольца Зверева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Водитель автомобиля ВАЗ-21060, великолучанин 1995 года рождения, совершил наезд на местную жительницу 1965 года рождения, переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход обратилась за медицинской помощью, не госпитализирована. В ведомстве добавили, что водитель был трезв.