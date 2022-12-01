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Разворот в неположенном месте привел к ДТП с пострадавшими в Пскове. ФОТО

Разворот в неположенном месте привел к ДТП с пострадавшими в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, дорожная авария с участием двух легковых автомобилей произошла 30 ноября в 19.35.

У дома 23/17 на улице Народной водитель Kia Rio, мужчина 1959 года рождения, в нарушение требований разметки 1.1 (сплошная линия) осуществил разворот и совершил столкновение с ВАЗ-21053 под управлением водителя 1997 года рождения.

Пострадали пассажирки Kia Rio - женщина 1967 года рождения и девочка 2016 года рождения. Их осмотрели медики и отпустили домой.

Водителя Kia привлекли к административной ответственности по двум правонарушениям - по статье 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) за перевозку 6-летнего ребенка без детского кресла на 3000 рублей и по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ за разворот в нарушение требований дорожных знаков или разметки на 1500 рублей.