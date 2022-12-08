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Двое детей пострадали в смертельном ДТП в Псковском районе

Два человека погибли и двое детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии на объездной дороге Псковского района на мосту через реку Милевка сегодня, 8 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Около 19:20 на 6-м километре автодороги «Северный обход» в Псковском районе произошло столкновение легкового автомобиля и большегрузной автомашины.

В результате ДТП водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли до приезда скорой медицинской помощи, в больницу госпитализированы двое детей - мальчик 2 лет и девочка 7 лет. Их состояние оценивается как тяжелое и стабильное. Водитель фуры не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и подробности ДТП уточняются. По предварительной информации, причиной столкновения стал занос легкового автомобиля с выездом на встречную полосу.