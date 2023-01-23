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Два человека стали жертвами ДТП в Псковской области за неделю

1272 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области с 16 по 22 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Полицейские выявили 21 водителя, управлявшего транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали трех водителей. За данный период на территории области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека стали погибли, 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», – отметили в управлении.