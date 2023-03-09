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Иностранец получил множественные переломы при наезде фуры в Великолукском районе

Водитель автомашины MAN наехал на пешехода в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 марта в 14.40 на автостоянке «Подворье» деревни Торчилово Великолукского района. Водитель MAN, мужчина 1988 года рождения, при движении задним ходом наехал на пешехода, мужчину 1980 года рождения, который в результате ДТП получил множественные переломы. Пострадавшего госпитализировали. Оба мужчины из Республики Сербия.

На месте работали сотрудники ГИБДД.