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Сбитый машиной юный велосипедист в Пскове получил ушиб

Велосипедиста сбил автомобиль в Пскове 30 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло в 13.00 у дома 44 по улице Коммунальной.

Видео: Николай Кузьмин

Женщина, управляя автомашиной Mitsubishi ASX, при проезде регулируемого пешеходного перехода сбила велосипедиста - мальчика 2014 года рождения. Он управлял велосипедом, не спешившись. Получил ушиб левого коленного сустава, не госпитализирован.

Велосипедист нарушил правила дорожного движения – он должен был слезать с велосипеда и вести его через переход. Поскольку мальчик не достиг возраста привлечения к административной ответственности, материал по происшествию будет передан в подразделение по делам несовершеннолетних.

В связи с данным происшествием ГИБДД Пскова просит родителей напомнить детям о требованиях правил дорожного движения, предъявляемых к водителям велотранспорта и самокатов. При этом следует акцентировать внимание на недопустимости нахождения на проезжей части юных велосипедистов и детей, передвигающихся с помощью средств индивидуальной мобильности (СИМ), не достигших 14-летнего возраста.

Во время катания на велосипеде или самокате нужно постоянно следить за дорожной обстановкой, а также спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходным переходам. Велосипедисту и детям, передвигающимся с помощью средств индивидуальной мобильности, следует надевать шлемы и другую защитную экипировку, ведь даже незначительное ДТП может привести к серьезным последствиям.

Госавтоинспекторы и сотрудники ПДН УМВД России по городу Пскову проводят профилактическую работу с родителями или законными представителями подростков об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Важно проводить дополнительные профилактические беседы по ПДД с родителями в целях исключения фактов появления детей в возрасте до 7 лет на дорогах без сопровождения родителей (законных представителей) и обеспечения контроля за подопечными.

Материалы по ДТП, совершенных по вине несовершеннолетних, по фактам правонарушений направляются в ПДН УМВД России по городу Пскову для рассмотрения вопроса о привлечении родителей (законных представителей) к административной ответственности по статье 5.35 КоАП Российской Федерации.