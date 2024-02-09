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Водитель легковой автомашины погиб в столкновении с большегрузом в Псковской области

Водитель легковой автомашины погиб в столкновении с большегрузом в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 8 февраля около 21.23 на 440-м километре дороги М-9 «Балтия» в Куньинском районе.

Мужчина 1986 года рождения за рулем Kia не выбрал безопасную скорость, не учел дистанцию и совершил столкновение с впереди двигающимся полуприцепом автомашины Volvo под управлением мужчины 1973 года рождения.

Водитель Kia скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, пассажир 1991 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Проводится проверка по факту ДТП.