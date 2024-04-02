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Водитель грузовика наехал на женщину в Пскове при движении задним ходом

В Пскове водитель грузовой автомашины наехал на пешехода при движении задним ходом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 31 марта в 13.40 на улице Новоселов у дома 3-а.

Мужчина 2002 года рождения, управляя автомашиной ГАЗ-27760В, при движении задним ходом допустил наезд на женщину 1951 года рождения, которая находилась на тротуаре. Пострадавшая доставлена в больницу с ушибом спинки носа, ушибом бедра. Из медучреждения отпущена.

В объяснении водитель сообщил, что приехал для разгрузки-выгрузки товара к продуктовому магазину. После завершения разгрузки стал медленно двигаться задним ходом, услышал, что наехал на человека, после чего незамедлительно вызвал скорую медпомощь.