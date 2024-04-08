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В Пскове мотоциклист врезался в постамент у войсковой части после столкновения с автомобилем

В Пскове мотоциклист врезался в постамент после столкновения с легковой автомашиной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 10 марта в 9:05 у дома №1/20 по улице Маргелова, рядом с войсковой частью.

По предварительным данным, женщина 1988 года рождения за рулём Skoda Octavia в нарушение требований дорожного знака 3.19 совершала разворот и столкнулась с мотоциклом Triumph под управлением мужчины 1996 года рождения.

В результате столкновения мотоциклист совершил наезд на препятствие - постамент. Выявлен ушиб поясничного отдела, после осмотра отпущен из медицинского учреждения.

Обстоятельства происшествия будут уточнены в ходе проверки.