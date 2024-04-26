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Стали известны подробности столкновения большегруза и Mitsubishi под Псковом

Стали известны подробности столкновения большегруза с легковым автомобилем под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 26 апреля в 14.25 на 270-м километре автодороги Санкт-Петербург- Невель в деревне Подборовье Псковского района.

Водитель Mitsubishi Space Star, женщина 1987 года рождения, при совершении поворота налево не уступила дорогу и совершила столкновение с автомашиной Volvo FH с полуприцепом под управлением мужчины 1992 года рождения (жителя Белоруссии). Грузовик двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП пострадала пассажирка Mitsubishi, девочка 2015 года рождения, госпитализирована. Находилась на заднем сиденье слева, была пристёгнута ремнем безопасности.