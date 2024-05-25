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Причиной ДТП на улице Коммунальной в Пскове стал проезд на запрещающий сигнал светофора

По предварительной информации, причиной ДТП на перекрестке улиц Коммунальной и Народной в Пскове стал проезд на запрещающий сигнал светофора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Девушка на Ford Focus выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, двигалась в прямом направлении. Водитель Renault двигался со стороны городской больницы и поворачивал налево.

Находившийся в одной из машин ребенок доставлен в больницу для осмотра. Предварительно, серьезных травм у него нет.