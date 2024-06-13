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Chevrolet Lanos вспыхнул у трассы «Псков» после весеннего ДТП

Автомобиль выгорел в сотне метров от федеральной трассы в Лужском районе Ленинградской области. Машина стояла там после аварии, произошедшей весной, сообщили 47news в правоохранительных органах.

В начале пятого вечера 12 июня в экстренные службы поступило сообщение о горящем автомобиле на участке между деревнями Покровка и Беково. В сотне метров от трассы Р-23 «Псков», на обочине грунтовой дороги, вспыхнула Chevrolet Lanos.

По предварительным данным, автомобиль принадлежал 35-летнему петербуржцу и был оставлен в окрестностях федеральной трассы после ДТП. Авария произошла примерно месяца назад.

Автомобиль сгорел полностью, пострадавших нет.

Причины возгорания и обстоятельства случившегося уточняются.