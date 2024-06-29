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В Пскове грузовик повредил растяжку с дорожными знаками, повреждены два легковых автомобиля

Стали известны подробности ДТП с повреждением растяжки с дорожными знаками в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 30 июня в 19.40 на Рижском проспекте у дома 70.

Водитель грузовика DAF с прицепом, мужчина 1967 года рождения, зацепил металлический трос с дорожными знаками. Трос и знак упали на Hyundai Creta под управлением мужчины 1979 года рождения и Lada Vesta под управлением женщины 1983 года рождения. Пострадавших нет, автомобили получили технические повреждения.

Водитель Lada Vesta сообщила полиции, что двигалась по Рижскому проспекту, остановилась на красный сигнал светофора. Мимо следовали два большегруза с негабаритным грузом, один из них сорвал трос с дорожными знаками, который упал вместе с фиксирующими столбами. Фуры уехали.

Водителя грузовика нашли в терминале. По его объяснениям, два грузовика перевозили комбайны. Двигавшийся впереди напарник принял влево, обходя повисшие дорожные знаки. Со слов водителя, ДТП он не заметил.

По факту ДТП проводится проверка.

Сообщается, что у водителей было разрешение на провоз негабаритного груза.